Energiefresser wird errichtet

Zum Artikel „,Lilienthal’ bis Mitte 2025 fertig“ vom 19. September:

„Lilienthal“ auf dem ehemaligen BBC-Gelände (Turbinenwerk), nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Center in Sandhofen wurde (wie hätte es denn anders sein können?) von der Stadt genehmigt. Ein Energiefresser par excellence wird errichtet, der sich nicht mit den hehren klimapolitischen Zielen in Einklang bringen lässt, denn er braucht eine Unmenge Strom und andere Energie. Wo einst für Energie gesorgt wurde, wird sie jetzt verbraucht. Die ökonomische Frage, ob so viele Büros gebraucht werden, haben andere schon gestellt.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3dtO75i