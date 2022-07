Energie als Thema

Angesichts der Reduzierung der russischen Gaslieferung wird in der Regierung aufgeregt nach Einsparmöglichkeiten des Gasverbrauchs in Deutschland gesucht. So wird auch schon darüber nachgedacht, amtlich anzuordnen, bei einer Gasheizung in den Wohngebäuden die Thermostate herunterzudrehen; von 16 Grad Celsius war schon die Rede. Die Gaslieferkürzung hat auch die Diskussion über eine mögliche Laufzeitverlängerung der drei letzten noch laufenden Atomkraftmeiler in Deutschland angeheizt.

Wirtschafts- und Umweltminister Habeck wiegelt da ab. Ein Sprecher seines Ministeriums äußerte sich laut Bericht vom 23. Juni wie folgt: „Atomkraftwerke liefern keine Wärme, Atomkraftwerke liefern Strom, permanent. Und deswegen leistet Atomkraft in dieser Situation, wo wir Gas einsparen müssen, gar keinen Beitrag.“ Diese fachministerielle Aussage ist einfach nur auf peinliche Weise falsch.

Aus der Schulphysik ist allgemein bekannt, dass man die verschiedenen Energiearten in die jeweils anderen Arten technisch umwandeln kann, und gerade bei der Umwandlung in Wärme, am unteren Ende der Entropie, gibt es die geringsten technischen Schwierigkeiten. In Frankreich zum Beispiel werden die Privathaushalte zu 70 Prozent mit Strom beheizt. Und ist nicht die Elektrifizierung von Wärme (Wärmepumpen) und Mobilität ein erklärtes Ziel der gegenwärtigen Klimapolitik? Die Praxis wird im Übrigen ihre eigenen Wege im Umgang mit der Gasknappheit finden. In Deutschland hält fast jeder der etwa 40 Millionen Haushalte elektrische Heizstrahler in Reserve, falls die Heizung einmal ausfallen sollte. In diesem Fall sollten die deutschen Kraftwerke in der Lage sein, diesen zusätzlichen Strom zu liefern, auch an kalten Tagen und lauen Nächten.

Heizstrahler statt Gasheizung

Dem Ministerium scheint aber auch entgangen zu sein, dass sich angesichts der rasanten umwälzenden Preisverschiebungen in den letzten Wochen eine völlig neue Situation in der preislichen Konkurrenz von Strom und Gas abzeichnet. Die Kilowatt-Preise für Heizgas, bisher weit unter den Strompreisen, befinden sich jetzt schon in Reichweite der Strompreise.

Nach überschlägiger Rechnung bedarf es nur noch einer weiteren Gaspreiserhöhung von etwa 60 Prozent, bis – bei den deutschen Strompreisen – der Kipppunkt erreicht wird, ab dem die Heizung über einen Heizstrahler billiger als die Gasheizung sein wird. Wird der Kipppunkt erreicht, welcher Verbraucher würde da nicht seine Heizstrahler voll aufdrehen und die Gasheizung nur noch als Ergänzungsheizung nutzen? Auf diese Weise könnte unverhofft sogar mehr Gas eingespart werden, jedoch muss dann auch genügend Strom im Netz verfügbar sein.