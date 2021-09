Empfindlich und kritikbereit

Zum Kommentar „Mangelhafte Kommunikation“ vom 7. September:

Ich bin kein Mannheimer, von daher also könnte mir die Kommunikationspolitik der Stadtverwaltung Mannheim völlig egal sein, läge sie nicht in einem seit Jahrzehnten anhaltenden Trend. Fast wöchentlich lese ich mit Interesse, wie Bürger in Mannheim brüskiert werden. Hier zeigt sich der „Mannheimer Morgen“ empfindlich, pikiert und kritikbereit.

Regierung, die wir verdient haben

Dennoch kann ich mich eines Schmunzelns nicht erwehren. Wer, wie 2020 mit Ausbruch der Coronakrise, unkritisch „die Stunde der Exekutive“ mit ausruft, feiert und hofiert, muss sich nicht wundern, dass die Exekutive ihre Stunde auf Tage, Wochen, Monate und Jahre ausdehnen will. Um es mit George Bernard Shaw zu sagen: „Demokratie sorgt dafür, dass wir die Regierung bekommen, die wir verdient haben.“

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3hfZbS7

