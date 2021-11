Emissionen an einem anderen Ort

Zum Artikel „SAP will emissionsfrei unterwegs sein“ vom 4. November:

Allein die Überschrift sowie die Definition „Was bedeutet emissionsfreier Antrieb überhaupt?“ zeugen von völliger Unkenntnis elementarster energetischer Gesetzmäßigkeiten. Gleichzeitig weckt der Artikel große Heiterkeit in Fachkreisen und rückt den Beitrag in die Nähe der Satire.

Elektromobilität ist emissionsfrei – ein gern zitierter Werbeslogan. Wer emissionsfrei unterwegs ist, dem gebührt spontan und unstrittig der Nobelpreis! Selbst lernresistente Politiker und selbst ernannte Experten haben inzwischen begriffen, dass es eine emissionsfreie Fortbewegung nicht gibt und geben wird. Die Wahrheit lautet, die Emissionen fallen an anderen Orten an, nämlich in den ach so geächteten fossilen und nuklearen Kraftwerken, welche in absehbarer Zeit abgeschaltet werden.

Falsche Werbebotschaft

Erneuerbare Energien werden in Deutschland nicht einmal in der Lage sein, die notwendige Grundlast für die sogenannte Energiewende bereitzustellen. Das belegt die Physik und diese lässt sich bekanntlich nicht beugen. Eine Batterie, auch das ist vielen Menschen nicht bewusst, kann keinerlei Energie erzeugen, nur die an anderer Stelle erzeugte Energie sammeln und speichern – sonst gar nichts. Die umjubelte Steckdose allein bringt uns keinen einzigen Schritt voran.

Erneuerbare Energien sind Lichtjahre davon entfernt, jemals die zusätzlich erforderliche Energie für die Elektromobilität bereitzustellen. Begriffe wie „energieautonomer Antrieb für E-Autos“ sind zwar geflügelte Worte im Sprachschatz fachfremder Menschen, belegen aber lediglich deren Unkenntnis. Nur mit einer streng wissenschaftlichen Analyse lässt sich die Energiewende ökonomisch und ökologisch gestalten. Fehler werden aus ideologischen Gründen verschleiert und physikalische Fakten ignoriert.

Enorme Kosten für die Stromwende verstecken sich in den Netzausbaukosten, denn gewaltige Speicherkapazitäten sowie Verteilernetze müssen erst geschaffen werden. Wie ist es zu erklären, dass bei einem angeblich extrem umweltfreundlichen Produkt, welches von Vorteilen strotzt, nur durch exorbitante Prämien Käuferinteresse zu wecken ist? Etwas kann an der Werbebotschaft nicht stimmen. Tatsache ist, es stimmt so ziemlich gar nichts an dem grünen Wunderglauben.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/30yTRUZ