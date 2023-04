„Eis-Zeit“ bei Preisen

Nun ist es also die „ältere Generation“, die die Preiserhöhung für „än Bolle Eis“ auf zwei Euro hochtreiben. Weil nach Ansicht von Herrn Fontanella – sich die „Alten“, mit ihrem spezifischen Erinnerungsvermögen, noch gut an die Preise von früher erinnern können. Das heißt: Früher kostete die Kugel Eis zehn Pfennige. Heute zwei Euro (vier Mark!).

Er und andere „Eis-Gastronome“ mögen das sicherlich auch zu Recht mit dem gestiegenen Rohstoff-Preis zur Eisherstellung rechtfertigen. Nur vergisst man dabei eine Sache: Hier geht es nur um ein Produkt – nämlich Speise-Eis. Und mein spezifisches Erinnerungsvermögen ist dahingehend noch so weit in Takt, dass ich schon wahrnehme, dass sich für uns Bürger alles erhöht hat. Sowohl Benzin, Miete, Versicherungen, Lebensmittel, Kita-Plätze, Kleidung, Restaurant-Besuche und vieles mehr. Da sind sicherlich viele nicht mehr bereit, „vier Mark fer än Bolle Eis“ auszugeben. Auch der Discounter führt gute Eis-Sorten. Sicherlich mit anderen Inhaltsstoffen als in den Eisdielen, aber dennoch viel günstiger. Oder man zaubert sich in Zukunft selbst zu Hause sein Lieblings-Eis. Für mich herrscht jedenfalls „Eis-Zeit“ bei den Preisen.