Zum Artikel „Unterwegs im Jungbusch: Schafft Corona neue Probleme auf der alten Partymeile?“ vom 26. Juli:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ich wohne seit fünf Jahren in der Innenstadt in einer Straße mit sehr gut besuchter Gaststätte, ein großer Biergarten ist ebenfalls vorhanden. Es gab hier noch nie eine Lärmbelästigung. Warum? Weil Geschäftsführung und Team sich an die Vorschriften halten und die Außengastronomie bereits vor Mitternacht beendet ist. Im Jungbusch funktioniert das nicht. Statt strikt durchzugreifen, einschließlich Lizenzentzug für Wirte, wird permanent diskutiert.

Es existiert kein einziger Grund, warum Feiernde heutzutage erst ab 22 Uhr „um die Häuser“ (in denen dann Menschen sogar schlafen wollen) ziehen müssen. Sperrstunde für Gastronomie im Freien unter der Woche um 22 Uhr, am Wochenende um 23 Uhr, drinnen unter der Woche um 23 Uhr, am Wochenende um 24 Uhr dichtmachen – es wäre ganz einfache zu handeln!

Probeschlafen im Jungbusch

Die Wirte müssen natürlich für Menschenansammlungen außerhalb der Schließzeiten vor ihren Lokalen verantwortlich gemacht und sanktioniert werden. Bußgelder für rücksichtslose Gäste, die gegen die Regeln verstoßen, müssten richtig wehtun und sofort kassiert werden. Wir haben hier in Mannheim mittlerweile ein dermaßen asoziales Verhalten, weil ständig auf die falsche Klientel Rücksicht genommen wird. Nicht nur im Jungbusch. Wie hilflos ist das denn? Nein, man muss nicht jeden Uneinsichtigen mit Worten überzeugen wollen. Diese Einsicht scheint zu fehlen. Vielleicht sollte so mancher Sozialromantiker einfach mal im Jungbusch Probeschlafen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3s9MFbc