Zum Artikel „Wasserstoff für die Region“ vom 1. Juli:

Schön, dass man Wasserstoff als Energieträger herstellen will, auch für die Region Mannheim, aber was ich mich immer wieder frage: Warum wird bei uns immer nur einseitige Forschung betrieben und gewollt? Es gibt doch nicht nur Wasserstoff, sondern auch E-Fuels (Synthetische Kraftstoffe) die genau so gut und sauber sind wie alles andere, wie Strom, Wasserstoff und so weiter. Warum werden solche Kraftstoffe hier nicht hergestellt? Das frage ich mich schon lange. Will man das nicht, sondern nur noch Strom oder Wasserstoff, und das zu überhöhten Preisen? Hier muss etwas geändert werden an solchen Denkweisen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3NOzhlM