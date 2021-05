Zum Leserbrief „Bezahlbaren Wohnraum erhalten“ vom 20. April:

Dem Aufruf von Herrn Schaefer, die restlichen Wohnblöcke im Columbus-Quartier vor dem Abriss zu retten, ist unbedingt zuzustimmen. Hoffentlich ist es dazu nicht bereits zu spät. Der Sündenfall begann bereits 2012, als der Hauseigentümerverband „Haus und Grund“ den Abriss tausender Wohnungen auf Franklin und Columbus forderte, weil sonst der Wohnungsmarkt zusammenbrechen würde.

Auch OB Kurz malte diesen Teufel an die Wand. Die Mehrheit im Gemeinderat einschließlich der Grünen folgte ihm und schlug einen anderen Weg ein als in Karlsruhe, wo in der Nordwest- und Nordstadt tausende Wohnungen, Schulen und Sozialeinrichtungen amerikanischer Soldaten in preisgünstigen Wohnraum umgewandelt und die Infrastruktur erhalten wurden.

In Mannheim wurde die einmalige Chance vergeben, das Wohnungsproblem zu lösen. Die Folgen sind steigende Mieten, horrende Neubaupreise und eine bescheidene „Sozialquote“ bei größeren Neubauten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3xh20Zx