Einhaltung der Maskenpflicht

Zum Artikel „Genug Kontrollen zur Maskenpflicht?“ vom 19. November:

Der ÖPNV ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die Maske ist nicht cool, hindert beim Selfie, Flirten, Atmen, Sprechen, warum soll das Ego sie tragen, bietet die Nichteinhaltung der Maskenpflicht auch eine willkommene Plattform zur Provokation, man ist mehr mit sich selbst beschäftigt, als dass man das Augenmerk auf den Schutz der mitfahrenden Fahrgäste legt. Wenn der Busfahrer beispielsweise im kontrollierten Einstieg an der Vordertür das Tragen der Maske überprüft und diese bei Erreichen des Sitzplatzes schon wieder das Gesicht verlassen hat, was helfen da verstärkte Kontrollen?

Legislative und Exekutive spielen sich gekonnt den Ball hin und her und überlassen stillschweigend die ordnungsgemäße Beförderung der Fahrgäste dem Fahrpersonal, welches hierfür in erster Linie verantwortlich ist. Woher kommt der hohe Krankenstand, ist dies doch nicht die einzige Belastung, denen sie ausgesetzt sind?! Uffbasse, Anbieter und Nutzer des ÖPNV, dass ihr den ÖPNV nicht selber abschafft, denn Stand heute stehen ohne Fahrer die Räder still!

