Eine Stunde im Stau

Zum Artikel „Ein fast ganz normaler Tag“ vom 4. März:

Mein erster Gedanke zu dem Artikel war, dass die Aussage bestimmt ironisch gemeint ist. Das hat sich mir beim näheren Hinsehen aber nicht bestätigt und so habe ich mich gefragt, ob ich im gleichen Mannheim unterwegs war, wie in dem Artikel beschrieben. Ich fahre seit 20 Jahren morgens um die gleiche Zeit von Ilvesheim nach Bad Dürkheim; durch Mannheim fahre ich, weil ich dort noch Kollegen einsammle. Wir haben ja schon Einiges erlebt und haben uns schon manchmal gefragt, ob irgendwann doch auch noch das letzte Schlupfloch Richtung Pfalz zugemacht werden soll.

Und dann war es gefühlt fast so weit. Was Sie als „fast normal“ bezeichnen, hat mich fast eine Stunde Zeit gekostet und so bin ich fast eine Stunde später bei der Arbeit angekommen. Durch die Verengung auf zwei Spuren auf dem Luisenring; war schon die ganze Woche stockender Verkehr, aber am Freitag hat das Ganze durch Verengung auf eine Spur seinen Höhepunkt erreicht. Dummerweise bin davon ausgegangen, dass das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Streiks im Nahverkehr zu erklären ist. Beim Erreichen der Baustelle wurde ich dann aber eines Besseren belehrt, und das Allerbeste war, dass wir dann bei grüner Ampel nicht losfahren konnten, weil ein Baustellenfahrzeug quer vor uns auch über die letzte vorhandene Fahrspur rangierte.

Eine Erklärung für solche Aktionen im größten Berufsverkehr wäre, dass der Fahrer dieses Baustellenfahrzeugs auch in dem anderen Mannheim unterwegs war und die Autoschlangen gar nicht sichtbar für ihn waren. Eine andere Erklärung wäre auch, dass ich das Alles nur geträumt habe, so wie ich manchmal davon träume, dass der Fahrlachtunnel wieder befahrbar ist.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Ji2Iwj