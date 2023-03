Zum Kommentar „Eine Schande“ von Peter W. Ragge vom 14. März:

Dem Kommentar von Herrn Ragge vom 14. März kann ich nur voll zustimmen, denn es scheint für Mannheim typisch zu sein, dass man vieles, was erhaltenswert ist und gepflegt werden müsste, einfach verrotten lässt. Dazu zählen aber nicht nur die Zeugnisse von Mannheims Baugeschichte, sondern überall können wir hier auch täglich sehen und erfahren, in welchem miserablen Zustand sich Mannheims Straßen befinden, weil – wenn überhaupt – nur notdürftig geflickt, aber nicht fachmännisch repariert wird.

In keiner der vielen deutschen Städte, in denen ich in letzter Zeit unterwegs war, habe ich solche maroden Straßenbeläge gesehen wie hier in Mannheim. Besonders schlimm ist es in Feudenheim in der Neckarstraße und im Brunnenpfad. Auch das ist eine Schande!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3TpXseI