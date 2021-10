Eine abwegige Idee

Zum Artikel „Mannheims Etat: Fraktionen behalten sich Korrekturen vor“ vom 8. Oktober:

Mit Dankbarkeit wird allgemein zur Kenntnis genommen, dass sich Oberbürgermeister, Gemeinderat und Stadtverwaltung in letzter Zeit vermehrt um die Neckarstadt-West kümmern. So ist auch der jüngste Beschluss des Gemeinderat-Ausschusses für Bildung und Gesundheit zum Ausbau der Kinderbetreuung hochwillkommen – wenn auch die Realisierung all dieser Vorhaben lang, viel zu lang dauern wird.

Aber auf völliges Unverständnis stößt, dass ausgerechnet am Zugang zu Mannheims Bordellstraße eine Kita und eine Krippe entstehen sollen. Das in Aussicht genommene Grundstück Riedfeldstr. 90 und 92 wird aktuell als Parkplatz benutzt, auch von den Besuchern der Lupinenstraße. Es liegt genau gegenüber dem Zugang zur Lupinenstraße.

Die Kinder der Neckarstadt-West brauchen dringend eine Kita. Aber muss sie ausgerechnet an dieser Stelle entstehen? Wer ist denn auf diese abwegige Idee gekommen? In der Beschlussvorlage heißt es noch, der Standort werde „aus pädagogischer Sicht und im Hinblick auf eine positive Signalwirkung“ vorgeschlagen. Ja, auf wen soll denn die positive Signalwirkung ausgehen – und das auch noch aus pädagogischer Sicht, auf die Frauen der Lupinenstraße? Die Mütter der Neckarstadt, die ihre Kinder in die Obhut einer Kita geben wollen, werden nicht mit Freude die Nähe der Bordelle aufsuchen. Wir sollten uns darüber klar sein: Die nächste Mannheimer Generation wächst nicht nur auf dem Lindenhof und in der Oststadt heran, sondern auch in der Neckarstadt-West. Alle diese Kinder müssen gefördert und geschützt werden – alle.

