Ein standhafter Charakter

Zum Artikel „Nach Eklat: Boris Palmer kündigt Auszeit an“ vom 2. Mai:

Ich bin zutiefst besorgt über den derzeitigen Zustand unserer Demokratie. Wieder hat es zwei verdiente Politiker getroffen, Herrn Schröder und Herrn Palmer, die es gewagt haben, eine eigene Meinung zu haben und diese auch standhaft zu vertreten. Beide Herren haben meinen menschlichen Respekt, ich muss ihre politische Einstellung nicht teilen.

Es gehört ein standfester Charakter dazu, das verbale Kreuzfeuer, dem beide nun ausgesetzt sind, auszuhalten. Ich wünschte mir mehr solcher Politiker, die sich von keiner Ideologie verbiegen lassen und sich für das, was sie gesagt haben, nicht am nächsten Tag kleinlaut entschuldigen. Ach ja, in dem Artikel über Herrn Schröder heißt es unter anderem: „...wer als Journalist mit prominenten Sozialdemokraten über den Altkanzler sprechen will“ usw. Wäre es nicht anständiger mit ihm zu sprechen?

Zuletzt möchte ich noch daran erinnern, dass es doch auch etwas wie Streitkultur gibt, bei der auch andere Meinungen zumindest gehört werden, ohne gleich entweder niedergebrüllt oder aus seiner Partei ausgeschlossen zu werden. Ich wünsche beiden Männern, ihre Standfestigkeit beizubehalten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/42oIMjy