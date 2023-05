Das Planfeststellungsverfahren für den Radschnellweg (RSW) Mannheim-Heidelberg steht demnächst an. Vorneweg: Radweg ja, aber kein RSW am Neckarkanal, mitten durch ein Wohn- und kleines Naherholungsgebiet. Es ist schön, wenn Herr Bürgermeister Metz nach eigener Aussage „gerne unter den schattigen Bäumen am Neckarkanal“ spazieren geht, allerdings muss er sich beeilen.

Es gab eine große Debatte bei der Bürgermeisterkandidaten-Vorstellung. Alle waren sich einig, dass entsiegelt und nicht mehr versiegelt werden muss, Bäume erhalten werden müssen. Bäume sind Schattenspender, Luftfilter und Klimaanlage zugleich. Es wird doch tatsächlich entlang des Neckarkanals, rund drei Kilometer, eine Fläche von etwa 2400 Quadratmeter mit einem speziellen Asphalt für Radwege versiegelt. Mehr als 20 Bäume werden gefällt, darunter eine 50 Jahre alte Akazie!

Die gesamte Strecke wird asphaltiert und Gabionen aufgestellt. Die mit Granit gefüllten Drahtkörbe geben schön warm bei 30 oder 40 Grad! In der Stettiner Straße dürfen die Autos unter den Bäumen parken, die Fußgänger mit Kleinkindern und Tieren in der Sonne laufen. Vom Blindenbad ganz zu schweigen. Der RSW hat zwei rechts/links winklige scharfe Kurven hinter dem Lidl. Außerdem werden Bewegungsmelder in den gesamten Weg eingelassen! Ist das noch zeitgemäß?

Die Vorzugstraße des Regierungspräsidiums lag im Feld hinter dem Mahrgrund und ist schon asphaltiert. Vielleicht wird das Planfeststellungsverfahren doch noch etwas zum Positiven ändern. Auch die Schulkinder vom Mahrgrund fahren sicher nicht zuerst auf den RSW, um dann wieder auch die gerade Strecke nach Feudenheim zu gelangen, das ist ein Riesenumweg. Wo bleibt der gesunde Menschenverstand?