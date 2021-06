Ein kleines Rätsel

Zum Thema Corona:

Was bedeutet eigentlich: RKI, AHA, Stiko, FFP2, GGG, BMG, EMA, Luca, KBV, mRNA. Ein kleiner Tipp, es ist kein neues Lied der Fantastischen Vier (wäre aber ’ne Idee). Leider gibt’s nichts zu gewinnen.

Freiheit, wie schon die erste Zeile unserer Nationalhymne ausdrückt, ist ein hohes Gut – das man nicht kaufen kann. Ich bin froh und dankbar, dass wir trotz allem in diesen anderen Zeiten in Frieden leben und das haben und hatten, was wir zum „Überleben“ brauchen. Darüber hinaus gab und gibt es viele Möglichkeiten, was man machen konnte, und dies wurde auch umgesetzt.

Biergartenbesuch, Zoobesuch etc. mit Freiheit zu vergleichen, da habe ich meine Probleme. Man meint demnach doch eher Freizeitmöglichkeiten, die aufgrund der Situation nicht möglich waren. Wenn sich alle Menschen, die jetzt ihre wiedergewonnene „Freiheit“ kundtun, auch so verhalten würden, damit die Inzidenzzahlen nicht wieder steigen, wäre das schön.

