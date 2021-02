  Ein bisschen mehr Gelassenheit oft angemessener

Zum Artikel „Mori entfacht Sturm der Kritik“ vom 12. Februar:

Der „MM“ berichtet über eine Aussage von Yoshiro Mori, dem früheren Premierminister Japans und heutigen Organisationschef der diesjährigen Olympischen Sommerspiele, die er über Frauen gemacht haben soll.

Auf die Forderung, die Quote der Frauen in den Führungsgremien der Sportverbände auf 40 Prozent anzuheben, soll er gesagt haben, Frauen redeten viel, weshalb Vorstandssitzungen Zeit in Anspruch nähmen. Darauf entstand ein weltweiter Mediensturm der Entrüstung und Jan Kotulla zerriss in seinem neben dem Bericht im „MM“ stehenden Kommentar Moris Aussage wegen Respektlosigkeit gegenüber Frauen und forderte den sofortigen Rücktritt.

Belebende, positive Wirkung

Nun, Mori hat eine subjektive Aussage getan, er mag entsprechende persönliche Erfahrungen haben. Ich würde ihm noch nicht einmal widersprechen. Ich kann in der zitierten Aussage von Mori auch nichts Abschätziges gegenüber Frauen erkennen. Frauen sind meiner Erfahrung nach redegewandt und redefreudig und mitteilsam. Wenn am Stammtisch über die Redseligkeit von Frauen Witze zum Besten gegeben werden, habe ich noch nie erlebt, dass anwesende Frauen sich dadurch abfällig behandelt sehen; sie haben vielmehr auch ihren Spaß dabei und blieben den Männern anschließend auch nichts schuldig.

Die weibliche Redefreudigkeit ist der Kitt, der den Zusammenhalt zwischen den Menschen fördert. Mit ihrer Mitteilsamkeit stärken sie den Zusammenhalt in den Familien, den kommunalen Gremien, den Vereinen und auch in den Sportverbänden und entfalten auf diese Weise dort ihre belebende, positive Wirkung.

Also liebe Frauen, lasst euch von solchen hysterischen Medienstürmen nicht den Schneid abkaufen, sondern behaltet und pflegt eure Stärke, seid weiterhin redselig und mitteilsam; das tut den Familien, den Vereinen, den Verbänden und auch den Männern gut; deren „abfällige“ Bemerkungen sind der Erweis. Aber diese Aufforderung ist eigentlich unnötig, denn das alles wisst ihr ja längst schon selbst. Den Hysterikern möchte ich ins Stammbuch schreiben, dass ein bisschen mehr Gelassenheit oft angemessener ist.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2NGrw84