Ein Bärendienst

Zum Artikel „Es schmerzt wie die Hölle“ vom 11. Juni:

Leider vermitteln Sie in Ihrem Artikel über den an Affenpocken erkrankten Martin genau die stigmatisierende Botschaft, vor der der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, gewarnt hat. Ein offensichtlich promiskuitiv lebender homosexueller Mann infiziert sich nach einer Reihe von Sexdates (vier in fünf Tagen!) mit einem aufgrund heftiger Symptome sehr unangenehmen Virus.

Anstatt das Angebot anzunehmen, sich im Klinikum weiter behandeln zu lassen, verlässt er auf eigenen Wunsch (!) die Notaufnahme – und kritisiert hinterher das deutsche Gesundheitssystem. Im Artikel wird der immer schlechter werdende Gesundheitszustand des Infizierten in den folgenden Tagen beschrieben. Sollte man nicht irgendwann selbst auf die Idee kommen, einen Notarzt anzurufen, wenn man starke Schmerzen hat? Welche konkrete Hilfe blieb hier denn versagt, die letztlich zu „Chaos und schlechter medizinischer Versorgung“ geführt hat? Die Antwort auf diese Frage wie auch die Information, was denn die Behörde besser hätte machen können, bleibt der das Bild eines sexsüchtigen, unselbstständigen schwulen Mannes, bei dem mit Vorurteilen behaftete Leser am Ende denken: Selbst schuld! Damit erweist man der betroffenen Randgruppe einen Bärendienst!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3NPjios