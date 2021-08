Es ist auffällig, welche geringe Lebensdauer öffentliche Gebäude in Mannheim haben. Liegt es daran, dass sie ohne nachhaltige Planung des Langzeitnutzen erbaut wurden, liegt es an schlechter Bausubstanz oder an miserabler Pflege im Laufe der Jahre…? Also wieder mal: ex und hopp? Das Stadthaus hat offensichtlich zahlreichen Mannheimer*innen noch nie gefallen, war ja auch von Vielen gar nicht gewollt. Außerdem hat es fast ständig verschiedenartige Probleme bereitet. Deshalb hätte es mir zugesagt, wenn an dieser Stelle ein wohlüberlegtes, klimafreundliches, reichhaltig begrüntes, dezentes Gebäude entstanden wäre.

Das Landesdenkmalamt hat anders entschieden. Verständlich, dass es diverse entsetzte Äußerungen zu solcher Entscheidung gibt. So ist es aber doch interessant festzustellen, dass es schnelle Entscheidungen dieser Behörde zum Erhalt eines Gebäudes gibt, bevor möglicherweise flugs andersartige, nicht zu revidierende Tatsachen geschaffen werden.

An anderer Stelle käme mir diese deutliche Entscheidungsfreudigkeit doch sehr entgegen. So wäre es begrüßenswert, wenn das Landesdenkmalamt bezüglich konkreter wirtschaftlich begründeter Beschlüsse der Gesamtkirche auch so schnell eingreifen und einen eindeutigen Bescheid zum Erhalt formulieren würde. Es gibt seitens der Gesamtkirche in der Schwetzingerstadt Abrissabsichten der St. Peter Kirche samt Turm und Pfarrhaus. Seit Jahren argumentieren Menschen, die eine enge Beziehung und Bindung zu ihrer Kirche – und vor allem zum Turm – haben, doch diesen zumindest zu erhalten und ihn in Neubauplanungen einzubeziehen.

Aber hier zieht sich eine deutliche Haltung des Landesdenkmalamtes zäh und undefinierbar in die Länge und die Gemeindemitglieder werden mit Kaum-bis-Nicht-Informationen an der langen Leine gehalten. Wenn beim Stadthaus so klar festgestellt werden kann (wohlbemerkt: unerklärlich aus meiner Sicht), dass es mit seinem wahrlich hässlichen unnützen Turmaufbau ein „exemplarisches Bauwerk der Postmoderne“ darstellt, warum gibt es dann keine deutliche Definition für einen Kirchturm, von dem täglich wunderbar klingende Glocken läuten (der also eine eindeutige Funktion hat) und der wahrlich ein „Leuchtturm“ für Mannheim ist?