  Ein Abriss könnte helfen

Zum Artikel „Neuer Seniorentreff soll zentral und barrierefrei sein“ vom 20. Januar:

AdUnit urban-intext1

Es ist ein gutes Zeichen, dass viele Menschen in Mannheim sehr alt werden. Fitte Senior*innen wollen jedoch nicht im eigenen Saft schmoren und schon gar nicht permanent Kaffee trinken und Kuchen essen! Fitte Senior*innen wollen ihre PC-Kenntnisse erweitern, fremde Sprachen lernen, musizieren, wandern, Kultur machen, Projekte schmieden, vielleicht sogar Urban Gardening in Hochbeeten betreiben.

Der künftige Seniorentreff auf der Vogelstang sollte also weder im Alten- und Pflegeheim noch in leerstehenden Räumen des vor sich hin marodierenden Einkaufszentrums angesiedelt werden. Da das Hallenbad leider kein Highlight mehr ist, dafür aber ein hoher Kostenfaktor für alle, könnte hier durch Abriss ein zentral gelegenes Areal erschlossen werden. So könnte der Treff auf der Vogelstang auch für fitte Senior*innen in Wallstadt und Feudenheim sehr interessant werden.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/36BW81h