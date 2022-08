Eierlegende Wollmilchsau

Zum Artikel „27 Realschüler an der Kepler-Schule“ vom 22. Juli:

Sehr verwirrend der Artikel! Um welche Schulart geht es denn hier eigentlich? Realschule? Könnte man annehmen, wenn man der Überschrift folgt. Dann aber heißt es weiter unten: „Nachdem die Johannes- Kepler-Schule … zur Gesamtschule ernannt wurde…“ Hoppla, was ist denn da passiert? Ich dachte bisher, es gebe nur EINE Gesamtschule in Mannheim. Ist das etwa eine Neugründung per Eilverfahren?

Aber nein. Keine Sorge. Es ist offenbar „nur“ eine Gemeinschaftsschule. Obwohl weiter unten wieder vom „Zeugnis der Realschule“ die Rede ist. Das verunsichert mich dann wieder. Und noch weiter unten wird dann auch noch von „Hauptschulabschluss“ geschrieben, und ja, man glaubt es kaum, sogar von „Abitur“! Was hat das zu bedeuten? ALLE Abschlüsse an EINER Schule? Klingt nach „eierlegender Wollmilchsau.“ Ich habe mir jetzt vorgenommen, diesem Wunder einmal auf den Grund zu gehen und die Schule zu besuchen. Und dem Urheber dieses Artikels würde ich das auch empfehlen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BfIL7c