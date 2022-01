Eher Schandfleck als Bereicherung

Zum Artikel „In neuer alter Pracht“ vom 20. Januar:

Als Anwohnerin des Stadtteils Mannheim-Vogelstang las ich mit Interesse von der „kleinere(n) Röhrenplastik in Orange/Schwarz für den Platz hinter der Zwölf-Apostel-Kirche des Künstlers Hans Nagel. Die Bedeutung des Künstlers ist am heutigen Zustand der Plastik, beziehungsweise des von ihm gestalteten Platzes kaum abzulesen! Es handelt sich bei dem angesprochenen Kunstwerk um sieben Meter hohe Röhren, die vor sich hin rosten und zum Teil beträchtlich schief stehen. Selten sieht man Menschen, die sich an diesem als Begegnungsort gedachten Platz aufhalten wollen.

Grundsätzlich ist Kunst an öffentlichen Orten etwas Positives. Wenn man sie allerdings verrotten lässt, lässt das auch Rückschlüsse darauf zu, welche Bedeutung das Wohlempfinden und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Vogelstang für die Stadtverwaltung Mannheim hat. Mittlerweile ist dieses Kunstwerk des renommierten Künstlers Hans Nagel eher ein Schandfleck als eine Bereicherung – und das seit vielen Jahren.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3G1SooS