Eher 40 als zehn Prozent

Zum Artikel „Jeder zehnte Parkplatz fällt weg“ vom 4. Februar:

Jeder zehnte Parkplatz fällt weg? Ich glaube, das ist ein Märchen, das die Stadtverwaltung da in die Welt setzt. Ich wohne in der Oberstadt, in M 3. Da wurden Ende letzten Jahres die Parkplätze neu „geordnet“ und ich würde vorsichtig schätzen, es sind 30 bis 40 Prozent der alten Parkplätze in der Nähe von M 3 weggefallen! Gehen Sie doch mal um das Quadrat M 3 herum, da werden Sie es sehen. Mit 10 Prozent (jeder zehnte Parkplatz) hat das nichts zu tun.

Das ist der Einstieg in die autofreie Innenstadt, und das will ich nicht. Und der Handel wahrscheinlich auch nicht. Ich wohne hier in M 3 seit 1989 und habe mit der Parksituation hier noch keine Probleme gehabt.

