E-Scooter an bestimmte Plätze

Zum Thema E-Scooter:

Die Vermietfirmen von E-Scootern müssen verpflichtet werden, dafür Sorge zu tragen, dass die E-Scooter ausschließlich an mit den Kommunen vertraglich vereinbarten Stellplätzen abgestellt werden dürfen. Die Mieter müssen wissen, dass das Mietverhältnis so lange kostenpflichtig läuft, bis die E-Scooter zu bestimmten Plätzen zurückgebracht sind.

Es muss wehtun

Was ist zu tun? Die Kommunen müssen die Verträge mit den Vermietfirmen so gestalten (beziehungsweise umgestalten), dass die Mieter die Elektrofahrzeuge stets ordnungsgemäß (auf zuvor festgelegten Parkflächen) abstellen. Am Geldbeutel muss es wehtun!