E-Roller eine Plage

Mittlerweile bevölkern die E-Roller auch in Scharen die Radwege, die für einfache Räder, E-Bikes, und Mopeds gedacht waren. Nicht nur das erhöht die Unfallgefahr – vielmehr sind diese Verkehrsteilnehmer auch in höchsten Masse ungeschützt. Hinzu kommt noch, dass jeder E-Rollerbenutzer sein Fahrzeug parkt, wo er will.

Eigentlich verstößt diese Freiheit gegen das Gesetz der Verkehrssicherheit für alle Bürger. Kann nicht ein ausgewiesenes Depot in gebührendem Abstand dem E-Roller-Besitzer zugemutet werden? Es wäre der Verkehrsordnung dienlich. Sicherlich ist dieses Thema vielen Bürgern aus dem Herzen gesprochen.