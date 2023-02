Dunkelziffer viel höher

Zum Artikel „Zahl der illegalen Einreisen ins Land steigt massiv“ vom 31. Januar:

In dem Artikel wird beschrieben, dass vermehrt Flüchtlinge illegal über die Schweiz nach Deutschland einreisen. Ich fahre oft mit dem Pkw geschäftlich in die Schweiz, auf der Hinfahrt über Basel, zurück über Rheinfelden. Auf den Rückfahrten habe ich in letzter Zeit keine Kontrolleure mehr am deutschen Grenzübergang Rheinfelden feststellen können.

Ich frage mich, wie die Grenzpolizei überhaupt illegal einreisende Flüchtlinge feststellen will, wenn Kontrollen so gut wie kaum stattfinden? Das, was tatsächlich registriert wird, kann doch nur die Spitze eines Eisberges sein. Außerdem kann man doch wohl davon ausgehen, dass die überwiegende Zahl der illegalen Einreisen nicht über die Hauptrouten (Autobahnen, Bahn) erfolgen. Hier ist doch das Risiko, geschnappt zu werden, viel zu hoch.

Es ist doch davon auszugehen, dass der mittelmäßig intelligente Flüchtling mit Hilfe von Schleppern die grüne Grenze bevorzugt. Die Dunkelziffer eingereister Flüchtlinge scheint doch vielfach höher zu sein, als die offiziellen Statistiken zum Ausdruck bringen.