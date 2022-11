Düstere Aussichten

Zum Interview „Wir rechnen mit Sportvereinen, die das nicht über-leben werden“ vom 15. November:

Man muss dem „Mannheimer Morgen“ dafür danken, dass er in einer Ausgabe zwei ganz gegensätzliche Seiten des Mannheimer Sports ausführlich behandelt hat. Zum einen das Verlangen nach einem neuen Stadion für den Profifußball, zum anderen, in einem Interview mit der Sportkreisvorsitzenden, Frau Hamann, die bedrohliche Situation im Vereinssport, zu dem ja auch der Amateurfußball gehört.

Überzogene Anforderungen

Frau Hamann hat eindrücklich die Nöte und die düsteren Zukunftsaussichten im Vereinssport geschildert. Spätestens damit sollte jedem in der Kommunalpolitik, die ja dem Allgemeinwohl verpflichtet ist, klar geworden sein, wohin die für den Sport verfügbaren Steuermittel fließen müssen. Sicher nicht in den kommerzialisierten Fußball, der von einem Verband getrieben wird, der überzogene Anforderungen an die Stadien stellt, und bei dem immer irrwitzigere Summen bei Spielertransfers und Spielergehältern gezahlt werden.

Die von Herrn Mack in seinem Artikel aufgestellte These, über die Rolle des Mannheimer Profifußballs als Werbebotschafter und Wirtschaftsfaktor halte ich für gewagt. Es wäre schön, wenn er dies gelegentlich mit Zahlen und Fakten untermauern könnte.

