„Dünger“ zu den Katzenbesitzern

Zu den Leserbriefen „Katzen hinterlassen Spuren“ vom 3. Januar und „Es gibt schlimmere Verschmutzungen“ vom 15. Januar:

Dem Leserbrief von Herrn Karl-Heinz Scholz kann ich nur zustimmen, jedoch ohne die Katzen als Viecher zu bezeichnen. Die Behauptung, dass Corona-Masken, Plastiktüten und Zigaretten ekelhafte Umweltsünden sind, kann ich nur bekräftigen, habe ich aber nicht im Garten. Dort sind regelmäßig jede Woche fünf bis sechs Hinterlassenschaften von Katzen, und nicht ein Haufen ist vergraben. Da die Tiere offensichtlich gut ernährt werden, ist das Endprodukt groß.

Tiere machen nicht ins Revier

Dass Frau Behr-Magnussen damit keine Probleme hat, ist mir klar, denn die Tiere machen dies nie in ihrem eigenen Revier. Besonders erbaulich ist es, wenn irgendjemand in die K... getreten ist und dies an den Schuhen in die Wohnung getragen wird. Man muss nicht zu den von Ihnen erwähnten Spezies gehören, denn der Kot riecht und man sieht ihn auch.

Wie wäre es, den „Dünger“ zu sammeln und Katzenbesitzern zu überbringen, damit sie ihren eigenen Garten damit düngen können. So wäre dieses „Problem“ gelöst.

