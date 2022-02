Zum Artikel „Neuer Nachmittagsmarkt auf Franklin“ vom 2. Februar:

Es gab vor zirka 25 Jahren bereits einmal einen Nachmittagsmarkt in Mannheim. Er fand freitagnachmittags vor dem Rathaus in Käfertal statt. Ob dieser Markt damals der erste seiner Art war, weiß ich nicht mehr. Aber an den Markt kann ich mich gut erinnern, schon deswegen weil ich als Berufstätige werktags diesen Markt nutzen konnte.

Irgendwann eingestellt

Zu Anfang war der Platz vor dem Rathaus voll, im Laufe der Zeit wurden es immer weniger Markthändler, die Qualität nahm auch immer weiter ab und irgendwann wurde er eingestellt. Und das in einem Stadtteil, der schon damals an die 20 000 Einwohner hatte.

Ich drücke die Daumen, dass der neue Versuch in dem neuen Stadtteil erfolgreicher wird.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3J2uag8