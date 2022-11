Drohungen überfordern Gesellschaft

Zum Debattenbeitrag „Warum braucht Politik ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit, Herr Reheis?“ vom 8. Oktober:

50 Jahre sind es her, dass der Club of Rom den offiziellen Einstieg in die Debatte um den Klimawandel initiierte. Das Buch, damals ein Bestseller, „Die Grenzen des Wachstums“, von Dennis L. Meadows, Donella Meadows und Jørgen Randers, zeichnet bereits das vor, was wir heute erleben und spüren. Doch außer Konferenzen blieb es bloß bei Lippenbekenntnissen, wurde stets vor sich hergeschoben. Kein politischer Akteur wollte den Ansatz in die Tat umsetzen. Es war ja schließlich auch alles noch so weit weg!

Gleichwohl war von Beginn das Bewusstsein noch nicht geschärft, dass es kein lokal-regionales Problem darstellt, sondern ein globales Vorgehen von Veränderungen Bedarf. So brodelt es vor sich hin, halbherzig jährlich diskutiert, manchmal überpointiert als nationale Dogmen aufgebaut. Es war der Grund, warum die Menschheit über die Jahrzehnte immer tiefer in die Abhängigkeiten der Ressourcen dieses Planeten schlitterten; nicht bedenkend, dass Ressourcen endlich und/oder toxisch sind.

Insofern ist den Ausführungen Reheis im Kern selbstverständlich zuzustimmen. Auf der anderen Seite sollten wir uns hüten, weiter zu theoretisieren; es raubt Zeit, die nicht mehr ausreichend verfügbar ist. Was vor allem die letzten vier Jahre postuliert wurde/wird, ist primär überfrachtet mit Drohungen und Bestrafungen, so überfordert es die Gesellschaften und sensibilisiert nicht für einen stringenten, zukunftsfähigen Paradigmenwechsel im Klima- und Energiebereich.

Anstatt peu à peu die Regerationsfähigkeit zu erklären, ja umzusetzen, sind wir nach 50 Jahren der Erkenntnis erneut in die Falle der Kurzatmigkeit geraten, blockieren uns selbst. Damit es nicht nur national, sondern vor allem global greift, müssen konsequent plausible Wege in die Dekarbonisierung als auch veränderte Lebensweisen führen. Technologische, transformations- und gesellschaftliche Grundgedanken weisen uns die Richtung; wir müssen uns bloß auf den Weg machen.

Der Dreiklang, wie Reheis es formuliert, wäre in der Tat ein Kompass der Vernunft und würde die Menschen auf einen gemeinsamen Weg der Generationenverträglichkeit führen. Doch was wird stattdessen getan? Wir „üben“ uns in Schuldzuweisung und überheblicher Besserwisserei!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3TwrTiN