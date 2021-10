Die Argumentation von Herrn Zinke, eine weitere Brücke als „Ausweichbrücke“ wegen der zukünftigen Sanierung der anderen maroden Brücken über den Rhein zu bauen, kann nicht wirklich ernst gemeint sein.

Viele Millionen Euro für eine „Ausweichbrücke“ in die Hand zu nehmen und nicht in eine zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur zu investieren, ist meines Erachtens ökonomischer und ökologischer Wahnsinn. Stattdessen hätte ich es gut gefunden, wenn er sich Gedanken über eine alternative Verkehrsinfrastruktur gemacht hätte und nicht wieder die alten, schon mehrfach wieder verworfenen Forderungen nach einer weiteren Rheinbrücke ausgegraben hätte.

Alle zukunftsorientierten Konzepte versuchen doch gerade den Individual- und Autoverkehr zu reduzieren. Dabei insbesondere den Pendler- und den Lkw-Verkehr. Gerade Corona sollte uns doch gelehrt haben, dass viele Menschen auch zu Hause arbeiten können.

Die Lagerhaltung auf der Straße machte unsere Wirtschaft sehr verletzlich, weil die Lkw an den Grenzen standen oder die Container in den Häfen nicht verladen werden konnten. Was lernen wir daraus? Sollten die Unternehmen sich nicht ernsthaft darüber Gedanken machen, wieder in eine Lagerhaltung vor Ort zu investieren? Das würde sie doch weniger krisenanfällig machen und die Umwelt schonen! Mehr und besseren sowie kostengünstiger ÖPNV und eine gute Radwegeinfrastruktur, zum Beispiel auch der Bau einer Fahrrad-/Fußgängerbrücke, sollten stattdessen gefördert werden.

Viele Kommunen in Europa und weltweit gehen bereits andere Wege, indem sie umweltfreundlicheren Verkehr fördern und konsequent ausbauen, aber auch den Autoverkehr in ihren Großstadt-Zentren reduzieren.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Weniger Lärm, Abgase und eine verbesserte Aufenthalts-und Wohnqualität und somit eine gesündere Stadt für alle Menschen, die dort lebenden und arbeiten.