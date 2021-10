Dritte Rheinquerung oft diskutiert

Zum Artikel „Mannheim, wie wär’s mit einer dritten Rheinbrücke?“ vom 21. September:

Die Argumentation von Herrn Zinke, eine weitere Brücke als „Ausweichbrücke“ wegen der zukünftigen Sanierung der anderen maroden Brücken über den Rhein zu bauen, kann nicht wirklich ernst gemeint sein.

Viele Millionen Euro für eine „Ausweichbrücke“ in die Hand zu nehmen und nicht in eine zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur zu investieren, ist meines Erachtens ökonomischer und ökologischer Wahnsinn. Stattdessen hätte ich es gut gefunden, wenn er sich Gedanken über eine alternative Verkehrsinfrastruktur gemacht hätte und nicht wieder die alten, schon mehrfach wieder verworfenen Forderungen nach einer weiteren Rheinbrücke ausgegraben hätte.

Alle zukunftsorientierten Konzepte versuchen doch gerade den Individual- und Autoverkehr zu reduzieren. Dabei insbesondere den Pendler- und den Lkw-Verkehr. Gerade Corona sollte uns doch gelehrt haben, dass viele Menschen auch zu Hause arbeiten können.

Die Lagerhaltung auf der Straße machte unsere Wirtschaft sehr verletzlich, weil die Lkw an den Grenzen standen oder die Container in den Häfen nicht verladen werden konnten. Was lernen wir daraus? Sollten die Unternehmen sich nicht ernsthaft darüber Gedanken machen, wieder in eine Lagerhaltung vor Ort zu investieren? Das würde sie doch weniger krisenanfällig machen und die Umwelt schonen! Mehr und besseren sowie kostengünstiger ÖPNV und eine gute Radwegeinfrastruktur, zum Beispiel auch der Bau einer Fahrrad-/Fußgängerbrücke, sollten stattdessen gefördert werden.

Viele Kommunen in Europa und weltweit gehen bereits andere Wege, indem sie umweltfreundlicheren Verkehr fördern und konsequent ausbauen, aber auch den Autoverkehr in ihren Großstadt-Zentren reduzieren.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Weniger Lärm, Abgase und eine verbesserte Aufenthalts-und Wohnqualität und somit eine gesündere Stadt für alle Menschen, die dort lebenden und arbeiten.

Meine Altriper Oma Schneider ist im Jahr 1979 im hohen Alter von 99 Jahren gestorben. Während meiner Kindheit verbrachte ich in den 50ern des letzten Jahrhunderts längere Zeit dort und ich erinnere mich an Gespräche mit ihr über genau dieses Thema, ich muss damals neun oder zehn Jahre alt gewesen sein.

Sie erzählte mir, dass man bereits in ihrer Kindheit (!) über Pläne, dort eine Brücke zu bauen, gesprochen und diskutiert hatte.

Das muss so um 1890 herum gewesen sein. Meine Enkelin Johanna ist gerade neun Jahre alt geworden – und wie ich den Laden um Mannheim herum kenne, wird man dort, wenn sie mein jetziges Alter (82) erreicht hat, immer noch davon reden, dass man also doch demnächst eine Brücke (oder vielleicht doch einen Tunnel, oder …) bei Altrip bauen sollte …

In „neudeutsch“ nennt man sowas eine „never ending story“!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3uu6gUN