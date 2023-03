Dringend handeln

Zum Artikel „Etwa 150 Stellplätze fallen weg“ vom 18. Februar:

Grüne Politik lässt sich mit drei Verben beschreiben: gängeln, verbieten, bevormunden. Um den Hass der Vertreter dieser Partei auf das Auto, besonders mit Verbrennungsmotor, auszuleben, kommen natürlich Vorschriften aus der Kaiserzeit gerade recht. Anstatt endlich dafür zu sorgen, dass das Diakoniekrankenhaus als der wesentliche Verursacher der Parkplatzmisere in seinem Umfeld genügend Parkplätze bereitstellt, wird halt einfach mal das Gehwegparken eingeschränkt.

Die Erweiterung des Krankenhauses durch die Fusion mit dem ehemaligen Lanzkrankenhaus, die klammheimliche Umwandlung des Diakonissen-Mutterhauses in Praxen und die Einrichtung der Krankengymnastikschule führten verblüffenderweise zu erhöhtem Publikums- und Mitarbeiterverkehr mit dem entsprechenden Parkplatzbedarf. Wie Herr Langscheid in seinem Kommentar sehr richtig schreibt, werden in diesem Gebiet durch die Umsetzung des Gehwegparkens nur die bereits bestehenden Probleme verschärft, aber nicht gelöst.

Auch das wieder aufgewärmte Anwohnerparken wird hier nur weitere Mangelverwaltung, aber keine Entlastung bringen. Eine Reihe von Lösungsvorschlägen (Nutzung des Pfalzplatzbunkers, zumindest teilweise Öffnung des Grünstreifens in der Speyerer Straße und so weiter) wurden mit mehr oder weniger vorgeschobenen Gründen abgeschmettert. Es besteht dringender Handlungsbedarf vonseiten der Stadtverwaltung, hier zukunftsweisende Konzepte zu entwickeln!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3EtTRpT