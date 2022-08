Diskussion um vegane Ernährung

Zum Artikel „Vegane Ernährung bei Veranstaltungen der Stadt?“ vom 26. Juli:

Ich würde noch einen Schritt weitergehen und gar keine Verköstigungen mehr anbieten. Es fallen keine Kosten mehr an und es wird kein Essen mehr weggeworfen. Zu trinken gibt es Leitungswasser. Es wird sicher niemand verhungern und es kommen nur noch Leute, die sich für die Veranstaltung interessieren und nicht für das Büffet.

Bei Veranstaltungen der Stadt Mannheim, sollen ab 2023 ausschließlich vegetarisch oder vegane Speisen angeboten werden. Wie ich die Grünen erlebe, ist das ein Anfang und es werden auf Dauer Stadtfest und so weiter folgen. Ich finde das Verhalten unmöglich, wo wollen die Grünen noch in mein ureigenes Leben hineinregieren? Retten wir Mannheimer damit unseren Planeten?

Es werden immer mehr Bereiche eingeschränkt. In die Stadt zu Veranstaltungen zu kommen, ist immer schwieriger. 2023 schon jetzt vier autofreie Tage, der Verkehrsversuch in Kunststraße und Fressgasse birgt immer mehr Beschränkungen. Weniger Einfahrten in die City, aber die Händler sollen so viel Steuern wie möglich an die Kommune abführen. Alles in allem, ich lasse mir nicht vorschreiben was und wie viel ich esse. Vor allem esse ich kein Fleisch, das auf dem Acker wächst.

Einkaufen kann ich auch im Rhein-Neckar-Center sowie in der Rheingalerie in Ludwigshafen. Ich denke, ich brauche keine Stadt Mannheim mehr, es gibt bessere Alternativen im Umland. Die Wähler der Grünen werden noch merken, was sie sich antun.

Bravo, endlich traut sich jemand, wirklich etwas gegen den Klimawandel zu tun, noch dazu eine Sache, die jetzt und hier umgesetzt werden kann, keinerlei Mehrkosten verursacht und sogar viele Lebensmittelallergiker mitnimmt! Wo ist das Problem? Ach, es ist gar nicht der gesamte Gemeinderat dafür? Wie, es gibt sogar einen Gegenvorschlag mit der Begründung, es gebiete der Respekt gegenüber allen, dass jeder seine Lebensgewohnheiten ausleben darf?

Aber dagegen spricht ja gar nichts, es geht doch nur um die Verpflegung während städtischer Veranstaltungen, überall sonst kann doch jede/r machen, was er/sie möchte! Wobei es durchaus passieren kann, dass der/die eine oder andere so begeistert vom herrlichen pflanzlichen Angebot sein wird, dass er/sie sich komplett dafür entscheidet.

Vielleicht sollte es der Respekt vor den nächsten Generationen gebieten, endlich alle Möglichkeiten zum Eindämmen des Klimawandels auszuschöpfen, statt krampfhaft an Althergebrachtem festzuhalten? Wie lächerlich klein und einfach umsetzbar ist dieser Vorschlag im Gegensatz zu denen, die uns bevorstehen, wenn wir uns alle nicht endlich bewegen und anfangen, wirklich etwas zu tun!

Ich möchte allen Ablehnern raten, ihre Komfortzone zu verlassen und sich die derzeitigen Auswirkungen zum Beispiel im Käfertaler Wald anzusehen, damit sie auch wirklich wissen, wovon sie reden und worüber sie abstimmen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3PX5sBK