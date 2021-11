Diplomarbeit für Popakademie

Zum Leserbrief „Studentenclubs proppenvoll“ vom 2. November:

Wer erinnert sich noch an „Thing“, „Punkt“/ „Off“, „Unikeller“, „Cule“, „Astaclub/Uniclub“,“Pupille“? Spurlos verschwunden. Der „Unipub/club“ – im Corona-Lockdown sang-und klanglos geschlossen. Immerhin: „Genesis“, „Miljöö“, „Zentrale“ gibt es noch. Es wäre an der Zeit, sich der Ami- (zum Beispiel Top Hat Club), Jazz- und Studenten-Clubs in Mannheim zu erinnern. Die damaligen Protagonisten sind schon Ende 60, Anfang 70 Jahre alt. Also, viel Zeit bleibt nicht mehr. Denn auch diese Einrichtungen begründen die Musikstadt Mannheim. Wie viele Anekdoten (das Fünf-Tage-Rennen zu Fasching im alten „Uniclub“, die Norweger-Feten im „Thing“, der Beginn der Karriere von Joy Fleming in den Amiclubs, der berühmte Uni Fasch In) gehen damit verloren? Das wäre doch auch mal eine Diplomarbeit an der Popakademie wert, Herr Prof. Udo Dahmen!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3qmvMv6