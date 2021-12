Dinge ändern sich, wenn wir es wollen

Zum Thema Eigenverantwortung:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir leben in Zeiten mit sehr vielen Herausforderungen, bei denen kein Ende abzusehen ist. Einmal für uns selbst, dort wo wir leben und in dieser Welt. Was bedeutet das? Uns selbst mehr Fragen und Antworten geben zu wollen. Nicht einfach mehr so im alten Stil in unserem Denken und Tun weitermachen zu wollen. Das, was wir uns selbst an Positiven verabreichen, so auch anderen zugutekommen zu lassen.

Die Dinge verändern sich erst heute und morgen, wenn wir uns selbst wirklich verändern wollen. Uns darüber mehr im klaren werden, wozu wir eigentlich in dieser Welt da sind. Was uns allen aber nicht hilft, ist das ständige Herumjammern und Herumnörgeln. Wirklichkeit entsteht erst durch Tun. Wenn wir bereit sind, unser Verhalten oder die Dinge, die bei uns vor Ort anstehen, näher zu betrachten, dann werden wir auch verstehen können, was uns das Prinzip von Ursache und Wirkung ans Herz und an den Verstand legen möchte.

Wachsen und reifen

Nichts kommt nur einfach so zustande, dahinter steht immer eine Geschichte. Und sie beginnt zumeist im Unscheinbaren. Einige Beispiele: Corona hätte sich nicht weiter so ausbreiten können, wenn man mehr auf die gehört hätte, die sich mit diesem Problem intensiv beschäftigt haben. Unsere Innenstädte müssten in warmen Zeiten nicht so aufgeheizt sein, wenn man mehr Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen hätte. Es müssten nicht bereits fast 80 Prozent der Insekten ausgestorben sein, wenn wir uns mehr für sie eingesetzt, ihnen Möglichkeiten zum Überleben eingeräumt hätten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besteht heute und morgen unsere Aufgabe nicht vor allem darin, das Ganze immer besser in Betracht ziehen zu wollen und zu können, und an allem, was uns widerfährt, daran zu wachsen und zu reifen? Damit endlich aufzuhören, was uns so nicht in die eigene „Kragenweite“ hineinpassen will, kaum oder gar nicht wahrzunehmen oder mal wieder auf ein Morgen zu verschieben. Wird schon irgendwie werden, warten wir doch mal ab – warum gerade ich?