Zum Artikel „Grünes Licht für drei offene Sonntage“ vom 15. März:

Der Sonntag gerät immer mehr unter das Diktat des Konsums und der Ökonomisierung, sowie der vermeintlich zu kurz gekommenen was den Umsatz betrifft. Nehmen die Politiker/innen der Stadt Mannheim keine Rücksicht auf die Beschäftigten im Einzelhandel und die Bewohner/innen der Innenstadt, die am Wochenende ihre verdiente Ruhe haben wollen? Warum wohl schenkte uns Gott die zehn Gebote mit dem siebten Tag als Ruhetag? Damit Volksvertreter und der Einzelhandel sich über das dritte Gebot einfach hinwegsetzen?

Da sollte sich jeder fragen ob die Obengenannten mit den restlichen neun Geboten auch so umgehen? Sowohl im Grundgesetz, als auch in der Landesverfassung steht der Sonntag unter einem besonderen Schutz. Da wundere ich mich nicht mehr, dass die Politikverdrossenheit immer weiter zunimmt. Vertrauen sieht anders aus! In Mannheim sind ja bald OB Wahlen, da kann ich nur sagen, wer den Sonntag nicht ehrt ist meine Stimme nicht wert!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/42hEf2Z