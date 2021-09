Die Wahl als Thema

Zum Thema Bundestagswahl:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist wie immer: Der öffentliche Raum mit Parolen und Versprechungen plakatiert bis zum letzten Laternenpfahl. Wäre es da nicht ein Zeichen von Bürgernähe und Solidarität gewesen, dieses Jahr auf die kostspielige „Werbung“ zu verzichten?

In den Hochwassergebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hätte man sich gewiss über eine fraktionsübergreifende Spende der Bundestagsparteien gefreut. Die Plakate mit ihren Aussagen sind eh zeitlos, und wären in vier Jahren genauso „aussagekräftig“ wie heute. Der interessierte Bürger kann sich heutzutage in unzähligen Medien umfassend über Parteien und ihre Kandidaten informieren!

Der Wahlberechtigte steht bei der Auswahl seiner Gustopartei vor einem einzigen Dilemma. Wählt er die Partei seiner Wahl, koaliert diese dann genau mit einer Partei, welche der Wähler eigentlich ausgeschlossen hatte, nur um Mehrheiten zu erreichen. Das ist für mich als Wahlberechtigter ein Eingriff in demokratische Grundrechte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wenn die Partei meiner Wahl beabsichtigt, um Mehrheiten zu erhalten, zu koalieren, sollte dieses Vorhaben dem Wähler vor der Wahl mitgeteilt werden.