Sie können es nicht lassen, gefühlt in jeder Ausgabe, wird vor der Klimakatastrophe gewarnt. Am 2. November „Gletscher auf dem Rückzug“. Sie vergleichen da Bilder von Gletschern von 1898 und heute. Wissen Sie nicht, dass 1889 gerade die kleine Eiszeit zu Ende ging? Berichten Sie doch mal von der kleinen Eiszeit, Sie finden sicher Berichte und Aufzeichnungen aus dieser Zeit mit zigtausenden von Verhungerten und Erfrorenen und an der Pest Verstorbenen. Kälte ist die reelle Gefahr für die Menschheit, Wärme ist es nicht.

Warum berichten Sie nicht von vergangenen Warmzeiten, die immer Blütezeiten für die Menschheit bedeuteten, wie das goldene Mittelalter. Die Römer kamen mit Sandalen über die Alpen und eroberten Europa. Hannibal kam mit seinen Elefanten über die Alpen, die eifrigen Schreiber der Römer berichten nichts über Gletscher. Heute findet man in den schmelzenden Gletschern Baumstämme, es müssen dort Wälder gewachsen sein. Die Sahara war mal eine Steppe mit Wasserläufen und man findet heute noch Knochen von Krokodilen.

Meere von Müll reinigen

Vergangene Warmzeiten waren fast alle deutlich wärmer als heute und immer mit konstant niedrigem CO2- Gehalt (250 – 280 ppm). Klimawandel ist eine neue Religion, mit Ketzern (Klimaleugnern) und Fasten (Auto-fasten, kein Fleisch). Warum kümmern wir uns nicht mehr darum, unsere Umwelt sauber zu halten, zum Beispiel die Meere von Plastikmüll zu reinigen, Wälder neu zu pflanzen und nicht in Kraftwerken zu verbrennen?

Stattdessen schleifen wir Kernkraftwerke, die doch kein „Klimakillergas“ abgeben und verlassen uns auf Sonne- und Windgeneratoren, die bei Eis und Schnee zuerst ausfallen. In Umfragen sieht die Mehrzahl der Bürger den Klimawandel als größte Gefahr, nicht zuletzt wegen der einseitigen Berichterstattung der Medien, Angst war schon immer ein Mittel der Herrschenden.