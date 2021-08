Die dritte Strophe hat ihre Berechtigung

Zum Artikel „Des Glückes Unterpfand“ vom 30. Juni:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frau Reeves schreibt unter anderem: „Es wäre sinnvoll, mal über einen neuen Text der Nationalhymne nachzudenken, der all die Vielfalt in Worten einfängt, die dieses Land so dringend braucht.“ Wären die ersten beiden Strophen offizieller Bestandteil der Nationalhymne, könnte man ihren Einwand noch verstehen. Die dritte Strophe jedoch ist zeitlos.

Sie hatte 1841 und in der Zeit des geteilten Deutschlands ihre Berechtigung. Einigkeit, Recht und Freiheit sind wichtige Elemente in einem Staatswesen, die auch über das Entstehungszeitalter des Textes von Bedeutung sind. Zahlreiche Nationalhymnen Europas entstanden Ende des 18. Jahrhunderts beziehungsweise im 19. Jahrhundert und spiegeln den damaligen Zeitgeist wider und trotzdem halten die Staaten an ihnen fest.

„Bereit zum Tod“

So zum Beispiel der Refrain der Marseillaise: „Zu den Waffen, Bürger! Schließt die Reihen, vorwärts, marschieren wir! Das unreine Blut tränke unserer Äcker Furchen!“ Und nach dem Sieg bei der Fußball-Europameisterschaft haben tausende Tifosi im Wembley-Stadion den Refrain ihrer Hymne geschmettert: „Lasst uns die Reihen schließen, wir sind bereit zum Tod, wir sind bereit zum Tod. Italien hat gerufen!“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sehr geehrte Frau Reeves, da sind wir mit unserer dritten Strophe des Deutschlandliedes sehr gut aufgestellt. Kein Problem mit dem Text ihrer Nationalhymne haben die Spanier: Es gibt keinen!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3kVXH2a