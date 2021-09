Die Bundestagswahl als Thema

Zur Bundestagswahl

Wenn Private der AfD freiwillig ein Podium geben, schockiert mich das jedes Mal aufs Neue – während Schulen und Universitäten teilweise Diskussionsveranstaltungen absagen (was ich übrigens für den falschen Weg halte), weil sie aus staatlichen Neutralitätsgründen die AfD einladen müssten, lädt der „MM“ den AfD-Kandidaten zu seiner Wahlarena ein, obwohl er das nicht muss.

Mir ist bewusst, dass gute Journalisten immer auch eine gewisse Neutralität wahren müssen, gleichzeitig jedoch sehe ich auch den „MM“ in einer gesellschaftspolitischen Verantwortung gegen eben jene Populisten und Extremisten, welche unsere Demokratie angreifen, einzustehen. In der Diskussion hat sich nämlich genau das gezeigt, was ich befürchtet hatte: Statt dass sich die demokratischen Parteien inhaltlich miteinander auseinandersetzen, wird sich an der AfD abgerieben – ein starkes Zeichen gegen die Rechten, gleichzeitig wurde ihnen somit jedoch viel zu viel Aufmerksamkeit gegeben.

Ich würde mir wünschen, dass der „MM“ und andere Zeitungen beim nächsten Mal sich kritisch mit ihrer eigenen politischen Verantwortung auseinandersetzen und zweimal überlegen, ob sie den Menschen, die wieder Hass und Hetze in unserer Gesellschaft verbreiten und waschechte Nationalsozialisten in ihren Reihen dulden, noch mal ein Podium bieten müssen.

Kein schöner Land ist eines der bekanntesten deutschen Volkslieder. Es erzählt von Heimat und vom Glauben an Gott. Dass ausgerechnet die Grünen dieses wunderschöne Lied in einem Spot (der Text wurde teils verändert) für ihren Wahlkampf missbrauchen, offenbart die ganze Verlogenheit und Heuchelei dieser Partei und ihrer Protagonisten.

Den Grünen war und ist Heimat, Volk und Glaube völlig fremd. Dass nun ausgerechnet Robert Habeck in diesem Werbespot erscheint, schlägt dem Fass den Boden aus. O-Ton Robert Habeck: „Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen.“ Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht.“ Quellennachweise für diese Aussage gibt es genügend.

Claudia Roth marschierte bei einer Anti-AfD Demonstration im Jahre 2015 mit, bei der „Deutschland verrecke“ und „Deutschland, Du mieses Stück Scheiße“ skandiert wurde. Diese Liste linksgrüner Heuchler lässt sich beliebig fortführen. Eine solche Partei ist eine Schande für unser Land!

Wenn die SPD ernsthaft rot-rot-grün in Erwägung zieht, so wird es Zeit, dass die CDU endlich über schwarz-gelb-blau nachdenkt! Nur so kann man diesen linksgerichteten Wahnsinn noch stoppen.

Herr Scholz hat in seiner Rede in Mannheim auch die Rentenpolitik thematisiert und unter anderem sinngemäß von sich gegeben, dass junge Menschen sich auf die Rentenpolitik der SPD (sofern sie in die Regierung kommt) verlassen kann. Das habe ich als junger Mann auch einmal geglaubt und in 1999 – auf massives Anraten der damaligen SPD-geführten Regierung, einen zusätzlichen, privaten Baustein zur staatlichen Rente aufzubauen – über meinen Arbeitgeber eine Lebensversicherung abgeschlossen, welche Direktversicherung genannt wurde.

Die Beiträge für diese Versicherung wurden ausschließlich bezahlt von meinem Gehalt, ohne Zuschüsse seitens des Arbeitgebers. In 2004 hat die SPD geführte Regierung unter maßgeblicher Mitwirkung von Olaf Scholz in seiner damaligen Funktion als SPD-Generalsekretär diese Lebensversicherung per Gesetz umgewandelt in eine „Vorsorgeversicherung“. Mit dem Ergebnis, dass mir von meinem aus meiner eigenen Tasche angesparten Geld in Summe circa 10 000 Euro abgenommen werden für Beiträge zur Kranken- und Pflegekasse.

Klagen vor den höchsten Gerichten sind gescheitert, das Gesetz ist wasserdicht gemacht. Davon will Olaf Scholz in 2021 nichts mehr wissen oder kann er sich nur nicht mehr erinnern? Möge sich jeder seine eigenen Gedanken machen über die Zuverlässigkeit der politischen Wahlversprechungen.

Diese Trielle sind so unnötig wie wirkungsvoll gewesen, denn alle drei haben sich an Unehrlichkeit und Scheinheiligtum nur so überboten. Was Herr Scholz da von sich gegeben hat, war alles andere als kanzlerwürdig, denn wer sich „Hase, ich weiß von nichts“ nennt, darf niemals Kanzler werden, wenn er jetzt schon alles vergisst. Frau Baerbock hat doch nur Klima im Sinn – ohne jeglichen Verstand werden durch sie die Bürger mit dem Weltuntergang geängstigt; und Herr Laschet hat gelacht bei einer Präsidenten-Ansprache. Wer wäre jetzt der Bessere? Ein Nichtswisser, eine Angstmacherin oder einer, der unpassend gelacht hat?