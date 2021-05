Deutschland wird der Dumme sein

Zum Artikel „Fünf Jahre, kaum Geld: Grüne und CDU stellen Koalitionsvertrag vor“ vom 5. Mai:

AdUnit urban-intext1

Schlimm genug, dass die Grünen auch in Baden-Württemberg einen derartigen Zulauf erleben. Viele Menschen lassen sich immer noch von dieser tiefroten sozialistischen Partei, die sich ein grünes Mäntelchen umgehängt hat, blenden.

Nun bekommen sie also in BW das Kultusministerium. Das bedeutet Frühsexualisierung der Kinder, ein Bereich, in dem sich die Grünen ja gut auskennen, noch mehr Gender-Gaga und natürlich eine gewaltige Portion Geschichtsverfälschung. Deutschland wird hier immer der Dumme sein. Ich werde nie begreifen, dass man sich von Leuten wie Kretschmann, Baerbock, Habeck und Konsorten derart für blöd verkaufen lassen kann.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3hgHORW

AdUnit urban-intext2