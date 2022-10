Debatte über Kunst wagen

Zum Thema Documenta:

Auch der „MM“ beschränkt sich in seiner „documenta 15“-Nachlese fast ausschließlich auf die Antisemitismus-Kommentar-Schiene und reiht sich damit in die allgegenwärtige Betroffenheits- und Empörungskultur der meisten Politik- und Feuilletons-Seiten ein. Wenn das Thema „Globalisierung, internationale Beziehungen und Solidarität mit dem Süden“ lautet, hätte man sich nicht wundern dürfen, wenn Beiträge aus der sogenannten Dritten Welt erscheinen, die sich nicht unbedingt mit den westlichen Positionen decken, und schon gar nicht, dass sie die deutschen Verbrechen des Holocaust in dem Maß bedenken, wie es Kuratoren aus dem Land der Täter hätten tun müssen.

Frage nach dem richtigen Ort

An antisemitischen/antiisraelischen Zeichnungen entzündete sich eine Diskussion, die gar einen Abbruch der Ausstellung in den Raum stellte. Israelisches Militär und der israelische Geheimdienst, Mossad, würden in hetzerischer und stereotyp antisemitisch diskriminierender Art als Gewalttäter dargestellt. Aber wie anders hätten „Ruangrupa“ das israelische Militär und den Geheimdienst in dem zensierten und bald entfernten Bild „people’s justice“ sonst als israelisch kennzeichnen sollen? Ein Staat, der selbst in der UN unter anderem für seine Siedlungspolitik verurteilt wurde, kann selbst nicht durch die unsäglichen Verbrechen, das sein Volk erlitten hat, für sich in Anspruch nehmen, dass Unrecht, welches von ihm ausgeht beziehungsweise ausgegangen ist, übergangen oder toleriert wird. Man kann darüber streiten, ob Deutschland dafür der richtige Ort ist, und man darf darüber streiten, wo Kritik an Israels Politik (=zulässig) endet und wo Antisemitismus (=nicht akzeptabel) beginnt. Doch das sollte 2022 in einer weniger angeheizten und sachlicheren Auseinandersetzung stattfinden.

Ja, den Holocaust kann man nicht versachlichen, aber die Debatte über Kunst, und was sie darf, muss man eben auch wagen.