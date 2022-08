De Kall schaffts

Zum Zeitzeichen „Geschafft“ vom 28. Juli:

Ich habe den Artikel voller Freude gelesen. „Ihne ihrn Kall“ muss Insider-Kenntnis haben vom „Lehrkörper“! Aussagen wie: „Lehrer müsste man sein!“ kann man entgegensetzen: Es darf jeder werden! Awwer aa em Kall sei Kommendare in unserer Muddersbrooch g‘falle mer arg gut un sollde Pflischdprogråmm in de Schuul werre, damid se ned verlore gehd (was zu befiirchde is).

Mindeschdens in de Grundschul missd jeda s’Månnemer Lied un so ää, zwee, ånnere, schääne Lieda im Dialegd lerne. Unn bei „Oh, Månnem is schää“ kännd mer glei noch als erschdi Fremdsprooch die frånzeesisch Originalversion bringe. Wobei – mit demm „Månnem is schää“ haww isch so mei Probläme, wie viele von de eschde Månnemer, die isch kenn. Awwer des is ä ånneres wischdisches Thäma un werd jo vunn viele Leser ån unser Zeidung gschriwwe – bloß liest die scheins keener im Roodhaus!

Vielleischt schaffst emool de Kall! Alla hopp!

