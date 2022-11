Davon können wir träumen

Ich bin seit mehr als 20 Jahren Grundschullehrerin und liebe meinen Beruf. Und mir geht es genauso wie Ministerpräsident Kretschmann: Ich kann die alte Leier, nämlich die Forderung nach kleineren Klassen und mehr Lehrern, auch nicht mehr hören. Und ja, in den Schulen beobachten wir auch, dass die Kinder in grundlegenden Lernbereichen nicht mehr so gut abschneiden wie früher. Aber sie bringen auch nicht mehr dieselben Voraussetzungen mit wie früher: sprachlich, motorisch und sozial.

Die schulische Arbeit zeigt uns jeden Tag: Nur mit kleineren Klassen und mehr LehrerInnen können wir Kinder bei ihrer Entwicklung und beim Lernen optimal begleiten. Wir hätten dann viel mehr Zeit für jedes Kind, der Lärmpegel wäre deutlich geringer, man hätte mehr methodische Möglichkeiten und es gäbe differenzierte Förderangebote für Kinder mit Lernproblemen oder Migrationshintergrund. Doch davon können wir nur träumen.

Kein optimaler Unterricht

Stattdessen haben wir Klassen mit oft mehr als 26 Kindern, einer bunten Mischung von Lernvoraussetzungen, Lernständen und Lernbedürfnissen, mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten, mit Konzentrationsproblemen, mit ukrainischen Kindern ohne Deutschkenntnisse und und und. Aber es gibt kaum/keine Förderstunden, kaum/keinen Sprachunterricht, keine Schulsozialarbeiter.

Wenn eine Lehrkraft fehlt, kommt kein Ersatz von außen. Stattdessen entfallen dringend nötige Förderstunden, müssen Lehrkräfte zeitweise zwei Klassen betreuen, die Kinder werden auf andere Klasse verteilt – dann sitzen eben auch mal mehr als 30 Kinder in einem Klassenzimmer. Oder (für Grundschulen nur in Ausnahmefällen) der Unterricht entfällt. Dass so kein optimaler Unterricht aussieht, dürfte wohl jedem klar sein.