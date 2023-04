Das stinkt uns

Zum Thema Hundekot:

Da ist wieder einer dieser optisch wie olfaktorisch abstoßenden Haufen mitten auf dem Bürgersteig vor unserem Haus. Vorbei der süße Klang der Worte des Türmers aus Goethes Faust: „Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehn. Es sei, wie es wolle. Es war doch so schön.“ Bitterkeit steigt auf ob der Rücksichtslosigkeit der Hundebesitzer, die ihre vierbeinigen Lieblinge begleiten und sehend dulden, wie diese ihre Notdurft auf privat-öffentlichem Grund verrichten.

Nicht weniger schlimm sind die „Fäkaltouristen“, die mit ihren Autos in die Höhe an den Rand der Weinberge fahren, dort parken und ihren Erst-, Zweit- oder gar Dritthund drangvoll bellend und erwartungsvoll jaulend aus dem Kofferraumkäfig entlassen, Hunde, die sich gleich einmal in der näheren Umgebung an Türen, Toren und Zäunen erleichtern, bevor sie von ihren Begleitern den Berg hinaufgeführt werden und dann zwischen den Reben verschwinden, um dem Schriesheimer Wein eine Düngung der besonderen Art angedeihen zu lassen. Nichts gegen die Tiere, die ihrer Natur folgen und nichts gegen die Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge aufsammeln und regelgerecht in den Plastikbeuteln entsorgen. Aber Schande über die, die uns bar jeglicher Verantwortung eine im wahrsten Sinne des Wortes beschissene Umwelt bescheren.

Man möchte ihnen gerne in Abwandlung des ballettmeisterlichen Ausrasters kürzlich am Theater in Hannover die Fäkalien ihrer tierischen Freunde auf die Frontscheibe ihrer Karossen schmieren, damit sie vor Augen haben, was uns stinkt.