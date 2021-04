Das schreiben Leserinnen und Leser zum Thema Corona

Zum Thema Corona:

Es fällt auf, dass immer wieder für Großbetriebe staatliche Finanzhilfen gefordert und versprochen werden. Und wo bleiben solche Hilfen für kleine Geschäfte? Mir sind einige kleine Geschäfte in Ladenburg bekannt, die seit November 2020 vergeblich auf solche Unterstützung warten. Die Anträge sind so kompliziert, dass sie nur mit Hilfe eines Steuerberaters, der wiederum dafür bezahlt werden muss, gestellt werden können. Trotzdem bleiben die versprochenen Gelder aus.

Eine Kellner-Figur mit Desinfektionsmittel in Eckernförde. Bei steigenden Infektionszahlen geht Schleswig-Holstein vorsichtige Öffnungsschritte. © dpa

Ich mache mir berechtigte Sorgen, dass die ohnehin wenigen kleinen Geschäfte nach der Pandemie keine Lebenskraft mehr haben! Schade für eine so liebenswerte kleine Stadt, für ihre Bürger und die Touristen, die diese gern besuchen.

Was sich seit einem Jahr im „Mannheimer Morgen“ abspielt, macht mich als langjährigen Leser zunehmend fassungslos. Ein Beispiel ist einmal mehr Ihr Beitrag zu der Frage, ob es Privilegien für Geimpfte geben soll. Ich habe mit Absicht nicht das Wort Corona verwendet, weil es für den Kern der Sache unerheblich ist. Merken Sie eigentlich noch, wie sehr Sie mit der täglichen Fortschreibung der Angst mithelfen, den Wert der Grund- und Menschenrechte zu relativieren, ja zu erodieren?

Das Wesen dieser historisch gewachsenen und über Jahrhunderte von den Menschen erkämpften Grund- und Menschenrechte liegt darin, dass sie prinzipiell nicht an die Erfüllung von Bedingungen geknüpft sind, sondern den Menschen generell zustehen und nicht von Regierungen, Behörden, Konzernen oder Privatpersonen nach Gutdünken gewährt oder entzogen werden. Die Gewährung von Privilegien, gekoppelt an einen Impf- oder Gesundheitszustandsnachweis, ist das Öffnen der Büchse der Pandora, dem dann viele folgen werden, weil sie sich dazu berechtigt und ermuntert sehen. Am Ende steht der sich allem und jedem öffnen und offenlegen müssende Mensch, wenn er im öffentlichen Raum irgendetwas unternehmen will.

Nicht mehr der Mensch zählt, sondern ausschließlich sein Impf- und Gesundheitszustand. Ich habe erhebliche Zweifel, ob das mit dem Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ noch vereinbar ist. Warum machen Sie nicht gleich den Vorschlag, die Grund- und Menschenrechte in „Geimpfte- und Gesunderechte“ umzubenennen?

Niemand braucht derzeit Impfungen durch Betriebsärzte, solange 35 000 Hausärzte mit spärlichen 20 bis 30 Impfdosen pro Woche abgespeist werden sollen. Hunderttausende Menschen 60+ warten noch auf ihren lebensrettenden Impftermin. Die Wenigsten in dieser Altersgruppe werden wohl bei Betrieben arbeiten, in denen auch noch ein Betriebsarzt beschäftigt ist. Da geht es dann eher um die Erreichung des maximalen Profits von Bayern München, Allianz, SAP und so weiter. Die Geschäfte sollen von Corona ungestört weitergehen.

Bei der anhaltenden und ärgerlichen Impfstoffknappheit wäre es schändlich, die bestehende Impfpriorisierung zur Rettung der gefährdetsten Menschen den Gewinninteressen der Kapitaleigner von Aktiengesellschaften unterzuordnen.

Die Hausärzte so spät ins Boot zu holen, war ein grober Fehler. Sobald der Impfstoff bei normaler Kühlung sowie genug Impfstoff auf dem Markt war, hätten die Hausärzte einbezogen werden müssen. Wir haben uns bei unserem Hausarzt angemeldet und wurden in die Liste der Impfwilligen aufgenommen. Sobald wir an der Reihe waren, wurden wir angerufen und der Termin mitgeteilt. Die zügige Abwicklung in der Praxis stellt alle komplizierten Anmeldungen, denen man ausgeliefert war, in Frage.

Dazu kommt noch, dass wir von einem Arzt geimpft wurden, der unseren ganzen Gesundheitszustand und bisherigen Krankheitsverlauf kannte.

Liebe Bundesregierung, Corona und die Pandemie beschäftigen uns schon über ein Jahr. Es ist auch noch kein Land in Sicht, wenn Sie so weitermachen. Wäre es eine Überlegung wert, wenn sich die Regierung für einen Testtag festlegt und alle Bürger an einem bestimmten Tag testen lassen würde? So wie bei einer Bundestagswahl, nur mit mehr Teilnehmern. Zentren sowie Ärzte sind genügend vorhanden, und statt Wahlurnen gibt es Teststationen.

Wer Corona hat, geht in Quarantäne, wer negativ ist, hält sich fünf Tage an die AHA-Regeln und lässt sich fünf Tage später nochmals testen. Corona wäre in spätestens vier Wochen ohne Impfung erledigt und die Inzidenzzahl wäre gleich Null. So einfach geht das und wir würden Milliarden von Euro sparen und unser Gesellschaftsleben wäre wieder erträglich.

Sarkastisch kann resümiert werden: „Covid“ entwickelt sich mit seinen britisch-afrikanisch- und divers grenzenlosen „Mutant*innen“ genau so bunt und vielfältig weiter, wie man es vom ganzen Land seit Jahren gewohnt ist. Es sind nicht mehr dritte, vierte oder fünfte „Wellen“, die uns treffen. Es soll uns eine „Dauerwelle“ aufoktroyiert werden (obwohl auch die Friseure nur eingeschränkt arbeiten), aus der ein Entkommen immer unmöglicher wird.

Jeder Flut(welle) in der See folgt durch die Kraft des Mondes Niedrigwasser, auch „Ebbe“ genannt. Die Wellen der Pandemie jedoch haben eine Ebbe wirtschaftlicher Art hinterlassen, die im mittelständischen Unternehmertum nicht mehr auszugleichen ist. Statt kompetenter Führung einer fürstlich bezahlten Elite erlebt die Bevölkerung, neben der durch die Plage bedingten medizinischen Malaise, noch viel intensiver das seelische Siechtum in den aufgezwungenen Einschränkungen ihrer Freiheit.

Dadurch entstand zunehmend Druck, ein prä-revolutionärer Geist im Bürgertum. Die Gewalt der Antifa mag nur ein lauer Wind sein zu dem Gewitter, was sich da bildet. Der „Dritte Stand“ fordert sein Recht, wenn bürgerliche Existenzen vor dem „Aus“ stehen, die gastronomische Einkehr nach einer Wanderung, das unbeschwerte Treffen im Freundeskreis unmöglich, ja selbst mit Sterbenden behindert wird.

Dem Artikel von Steffen Mack über die positive Rolle der Hausärzte bei der Impfkampagne kann ich durchweg zustimmen. Einhaken möchte ich nur beim letzten Satz: „Was dann voraussichtlich ab dem Sommer – dafür werden Gerichte und wirtschaftliche Interessen sorgen – Geimpfte wieder alles dürfen, wird andere bald überzeugen.“ Ja sicher, aber wieso erst ab Sommer? Und wieso nur wirtschaftliche und nicht auch kulturelle Interessen?

Eine kleine Rechnung: Bis Ende April werden circa 20 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal, etwa acht Prozent sogar zweimal geimpft sein. Bei rund 400 000 Einwohnern in Mannheim und Umgebung sind das rund 80 000 einmal, davon 32 000 zweimal Geimpfte, also Immune.

Die große Mehrzahl gehört in die Gruppe der Über-Sechzig-Jährigen. Das ist, wenn die Statistiken nicht trügen, die Altersgruppe, aus der sich das Publikum unserer Mannheimer Hochkultur rekrutiert: Oper, Schauspiel, Ballett, Konzerte, Schnawwel. Wenn nur jeder Zehnte dieser 32 000 kulturell interessiert ist (ich bin sicher, es sind mehr), könnten sie das Opernhaus und den Mozartsaal gleichzeitig füllen – restlos.

Wie wäre es, wenn die Mannheimer Bühnen und Konzertveranstalter Anzeigen im „Mannheimer Morgen“ und im Internet schalteten, in denen die Geimpften ab Mai zu ersten Sonderveranstaltungen eingeladen werden? Als Immune können sie ja weder andere infizieren noch infiziert werden, also null Risiko. Aber Win-Win für alle Seiten: Die Künstler könnten wieder auftreten vor uns, ihrem begeisterten Publikum, die Veranstalter könnten wieder Geld verdienen, und wir, das ausgehungerte Publikum, könnten endlich wieder unsere Künstler/-innen auf der Bühne feiern. Da dürften, meine ich, die Eintrittskarten ruhig etwas mehr kosten: Der Charity-Zuschlag ginge an notleidende Künstler/-innen Mannheims. Nochmals „Win!“

Ich glaubte, mich tritt ein Pferd ... Der Arbeitsminister hat vor, die Arbeitgeber zu verpflichten, wöchentlich je Arbeitnehmer zwei Schnelltests anzubieten. Bis hierhin eine scheinbar vernünftige Idee. Dann kommt aber der Hammer: Arbeitnehmer können die Testung ablehnen! Was soll das Ganze dann, wenn bei den Ablehnern positiv infizierte Menschen sind, die die (normalen) gutgläubigen Arbeitnehmer lustig anstecken können?

Ich glaube, von den Politikern gehören einige in psychiatrische Einrichtungen, die gesunden Menschenverstand hypnotisieren.