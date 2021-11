Das emotionale Thema Straßennamen

Zum Thema Straßenumbenennungen:

Der Artikel hat mit gezeigt, wie unterschiedlich Verbrechen in der deutschen Geschichte bewertet werden. Während Russland angeprangert wird, Denkmäler der Erinnerung an Verbrechen beseitigen zu wollen, sollen in Rheinau Süd einige Straßennamen einfach verschwinden, undemokratisch gegen den Willen der Anwohner. Mit einem Zusatzschild, wie es vorgeschlagen wurde, würden diese Herren auf den Straßenschildern nicht geehrt, sondern an den Pranger gestellt. Mit der Beseitigung der Namen wird dieser Teil der deutschen Geschichte nicht geändert, aber vergessen.

Wenn diese Namen verschwinden, müsste Mannheim konsequent sein und auch die Denkmäler der Judenverfolgung beseitigen, sie erinnern an die Verbrechen von Hitler. Zu bedenken ist auch, dass die Anwohner die meisten Kosten der Umbenennung übernehmen müssen.

Unerträglich ist die demagogische Berichterstattung des „Mannheimer Morgen“ zum Thema Umbenennung der Straßennamen in Rheinau-Süd. Unerträglich ist die Ignoranz gegenüber der Meinung der betroffenen Anwohner. Besonders unerträglich ist, dass ein angesehener Bürger wie Hans Held in die rechte Ecke gedrängt wird, weil er als Einziger die Interessen der Bürger vertritt.

Mehrheit entscheidet

Glaubt der Kommentator allen Ernstes, dass sich ein Besucher der Buga nach Rheinau-Süd verirrt, die dortigen Straßennamen beachtet und Hintergrundwissen über deren Bedeutung hat? Diese Argumentation ist einfach lächerlich. Ich dachte immer, in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit.

Die sogenannten demokratischen Parteien des Gemeinderats, die immer gern mit erhobenem Zeigefinger auf andere herabschauen, haben mich eines Besseren belehrt. Aber die nächste Kommunalwahl kommt bestimmt und dann hoffentlich der Denkzettel für unsere „Volksvertreter.“