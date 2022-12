Das alles wirft die Stadt Mannheim weg

Zum Artikel „Verkehrsübungsplatz bald weg“ vom 28. November:

Dass die Stadt Mannheim fragwürdige, bis nicht nachvollziehbare Entscheidungen, oft zum Nachteil der eigenen Bewohner, trifft, ist wohl für keinen, der regelmäßig Lokalnachrichten liest, eine Verwunderung mehr. Trotzdem schockiert es mich immer wieder, was man offensichtlich in der Verwaltung für „gut“ hält.

Während der Buga herrscht Ausnahmezustand, schön und gut, das ist nachvollziehbar. Der Verkehrsübungsplatz war auch bisher an Großveranstaltung in der Nähe immer mal wieder geschlossen. Das Unverständliche ist, dass er danach nicht mehr öffnen soll. An solchen Sachen lassen sich die Prioritäten der Stadt wunderschön erkennen. Das Prestige des Sportes ist wichtiger als die Verkehrssicherheit der eigenen Stadt. Die Photovoltaik-Anlage ist zwar schön, das Problem mit den Fahranfängern bleibt.

Dass auf die kleinen Übungsplätze verwiesen wird, die weiter entfernt liegen und aus der „schnellen Übung“ mal einen Halbtagesausflug machen, wirft die Frage auf, ob die Verantwortlichen ihre Stadt überhaupt kennen. Ich bin ehrlich: Ich hätte meinen Führerschein nicht so schnell erhalten, wenn der Verkehrsübungsplatz nicht gewesen wäre. Außerhalb des fließenden Verkehrs und des Fahrschulautos anfahren und einparken üben, mal ein anderes Auto kennenlernen, bei längeren Unterrichtspausen (die durch Corona durchaus mal entstehen) nicht aus der Übung kommen. Und das alles wirft die Stadt Mannheim, ohne groß mit der Schulter zu zucken weg, ohne an die Konsequenzen zu denken. Gerade Mannheim, wo vielleicht das Auto erfunden wurde, aber sicher nicht die Verkehrsregeln.

