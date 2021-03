  Dank an Redaktion

Zum Artikel „Fragen der Gerechtigkeit“ vom 20. Februar:

Für drei Beiträge im „MM“ vom 20. Februar verdient die Redaktion einen besonderen Dank: Die Berichte über die Sehenswürdigkeiten in Frankenhausen und das Café Florian in Venedig sowie der Beitrag über den US-amerikanischen Philosophen John Rawls.

Der letztere zeigt mir, dass Ihre Zeitung eben doch nach Ausgewogenheit strebt und nicht immer dem gegen alles Konservative gerichteten Zeitgeist anhängt. Zu dem von mir sehr geschätzten John Rawls ist noch anzufügen, dass für ihn, was in dem Beitrag nicht klar zum Ausdruck kam, soziale Ungleichheit dann zu befürworten ist, wenn die Gesellschaft sie in ihrer überwiegenden Mehrheit akzeptiert. In Deutschland ist es leider oft die lautstarke Minderheit, deren Auffassungen zum Tragen kommen!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2Mj4gga