Da bleibt einem die Spucke weg

Zum Artikel „Das wäre für uns der finanzielle Ruin“ vom 10. November:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Achtung! Da zeigt sich Mannheim aber mal wieder von seiner familienfreundlichsten Seite. Will die Stadtverwaltung Neuzugezogenen mit diesem Fauxpas etwa zeigen, dass sie willkommen sind oder vielleicht auch nicht so ganz wirklich? Wie kann man einer jungen Familie allen Ernstes eine Kindertagesstätte anbieten, die allenfalls für entrückt privilegierte Bevölkerungsschichten erschwinglich ist, denn 10 000 bis 14 000 Euro Kindergartenbeitrag jährlich sind nun wirklich nicht aus der Portokasse Normalsterblicher finanzierbar.

Außerdem hat die Einrichtung ein derart spezielles Konzept und eine spezialisierte führungskräfteorientierte Zielsetzung, was doch nun wirklich nicht mit „gewöhnlichen“ Tagesstätten in Mannheim vergleichbar ist. Meine Meinung: Wer sein Kind hier anmeldet, möchte zeigen, dass es sich von Anderen abhebt. Es erinnert mich stark an den Ruf, den die Oststadtschule in frühesten Jahren hatte.

Arrogant und dreist

Überhaupt ist es nicht okay, dass Mannheim Institutionen bezuschusst, zu denen die allgemeine Bevölkerung gar keine Zugangsvoraussetzungen mitbringt, weil sie nicht im Geld schwimmt. Wenn die Stadt sowas als Zusatzangebot bieten will, muss aber zuerst das vollständige Platzangebot in Tageseinrichtungen in erschwinglicher Preislage erbracht sein. Das notwendige Kontingent ist aber eben offensichtlich nicht erfüllt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es ist seitens der städtischen Mitarbeitenden schon einigermaßen arrogant und dreist, nach einem Gerichtsurteil mit konkreter Handlungsanweisung jungen Eltern solch ein Angebot zu offerieren. Vielleicht hätte den städtischen Mitarbeitenden vor diesem „sozialen Missgriff“ mal gutgetan, sich der Mission ihrer angebotenen Bildungseinrichtung zu widmen, die unter anderem besagt, dass sie sich darauf konzentriert, nachdenkliche Menschen zum Engagement für den Aufbau einer mitfühlenden weltweiten Gemeinschaft zu entwickeln. Da gibt’s wohl noch deutlich Luft nach oben.

Also da bleibt einem doch die Spucke weg: Die Stadt Mannheim, frühere „Arbeiterstadt“ und geführt von einem SPD-Bürgermeister, findet nicht nur nichts dabei, einer Familie einen Kitaplatz in einer mit 900 Euro Monatsgebühr plus Spesen stark überteuerten privaten Luxus-Kita anzubieten.

Nein, sie hat dann auch noch die Dreistigkeit, auf diesem Vorschlag zu beharren und Beschwerde gegen eine Anordnung des Verwaltungsgerichts einzulegen, das der Familie vorher Recht gegeben hat. Das ist also Sozialdemokratie made in Mannheim?!?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Hyc6dQ

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3